So sieht die VW ID-Ladestation für zuhause aus

Gestern hat VW das langerwartete Elektroauto ID.3 vorgestellt. Passend dazu bringt VW auch eine Wallbox in drei Versionen. Das Design des ID. Charger passt zu dem des E-Autos ID.3. Die Wallbox kann aber mit allen Elektroautos genutzt werden, die einen Typ-2-Ladestecker haben.

Der ID. Charger hat eine Ladeleistung von bis zu 11 kW. Die Batterie des ID.3 ist damit in rund sechs Stunden komplett geladen. VW wird die Wallbox in drei Versionen anbieten. Die Basisvariante kostet 399 Euro. Die Version ID. Charger Connect kostet 599 Euro. Sie hat zusätzlich WLAN. Per App können die Ladevorgänge im Blick behalten, Fernwartung vorgenommen und die Zugangskontrolle per Ladekarte eingerichtet werden.