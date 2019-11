VW zeigt neues E-Auto ID. Space Vizzion

Am 19. November präsentiert Volkswagen in Los Angeles sein neues Zero-Emission-Auto „ID. Space Vizzion“. Das E-Auto soll mit den aerodynamischen Eigenschaften eines Gran Turismo kommen und gleichzeitig so viel Platz bieten wie ein SUV. Das Konzeptauto in der Kombiversion baut auf zahlreichen ID-Studien von VW auf.

„Mit dem ID. Space Vizzion schaffen wir ein neues, rein elektrisches Segment“, sagt Klaus Bischoff, Leiter Volkswagen Design, in einer Aussendung. Das Auto beinhaltet die Modularen E-Antrieb-Baukasten (MEB) der Marke, der „hohe Reichweiten, dynamisches Fahrverhalten sowie ein ganz neues Niveau der digitalen Vernetzung“ verspricht.