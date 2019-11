Welche neuen E-Autos auf der LA Auto Show gezeigt werden

Mit Spannung wird erwartet, wie das Design des neuen Tesla-Autos aussehen wird. Firmenchef Elon Musk hat bereits zahlreiche Andeutungen gemacht. Demnach soll der Tesla-Pick-up-Truck aussehen wie ein "Cybertruck" oder " Blade Runner Pick-up Truck". Ebenso sagte Musk, der Pick-up könnte vom Aussehen her direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen und dass der Tesla-Truck gänzlich anders aussehen wird, als alle bisherigen Pick-ups.

Tesla wird seinen Pick-up-Truck am Abend (Ortszeit) des 21. November in der Nähe des SpaceX-Werks in Los Angeles vorstellen.

VW ID. Space Vizzion

Am 19. November (Ortszeit) präsentiert Volkswagen in Los Angeles sein neues Zero-Emission-Auto "ID. Space Vizzion". Das E-Auto soll mit den aerodynamischen Eigenschaften eines Gran Turismo kommen und gleichzeitig so viel Platz bieten wie ein SUV. Das Konzeptauto in der Kombiversion baut auf zahlreichen ID-Studien von VW auf.

Ein Hingucker ist die aerodynamisch designte Front- und Dachpartie des Wagens. In Kombination mit dem Antriebssystem peilt VW mit dem ID. Space Vizzion eine Reichweite von bis zu 590 WLTP-Kilometer an.