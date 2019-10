Unter 20.000 Euro: VW kündigt günstiges E-Auto an

Elektroautos und die aktuellen Preise sind zwei Dinge, die sich noch nicht so wirklich miteinander vertragen. Die hohen Preise sind für viele der Grund, warum das nächste Auto kein elektrisches Fahrzeug wird. Doch in den kommenden Jahren soll sich das ändern, wenn man den Chefetagen der Autohersteller glaubt.

2023 werde ein kompaktes E-Auto auf den Markt kommen, das für unter 20.000 Euro zu haben sein wird. Das kündigte Volkswagen-Chef Herbert Diess am Rande der IAA in Frankfurt an. Dieser elektrische Kleinwagen werde in etwa die Größe eines VW Polo haben und mit einer passablen Reichweite ausgestattet sein.