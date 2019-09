Warum VW den ID.3 in den USA nicht verkaufen wird

Mit Pauken und Trompeten hat Volkswagen sein erstes "echtes" E-Auto - den ID.3 - auf der Internationalen Autoausstellung (IAA) in Frankfurt offiziell präsentiert. Mit einem Basispreis von 30.000 Euro visiert VW damit den Massenmarkt an und vergleicht die Bedeutung des ID.3 mit dem Ära des VW Golf beziehungsweise des VW Käfer.

Allerdings wird der Hoffnungsträger der Wolfsburger einen wichtigen Automarkt auslassen: In den USA wird der ID.3 nämlich nicht erhältlich sein. Aber warum will VW in den USA das Feld den Teslas, Nissans und Chevrolets kampflos überlassen?