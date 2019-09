Rivians elektrischer Pick-up bei Tests in Argentinien erspäht

Das Start-up Rivian zählt zu den vielversprechendsten Tesla-Rivalen am Elektroautomarkt. Zum Start bringt das Unternehmen einen elektrischen Pick-up-Truck, den R1T. Vergangenes Jahr wurde er offiziell vorgestellt, aktuell laufen Tests.

Ein Rivian-Fan und Nutzer des Forums rivianforums.com hat das Auto nun an einem eher ungewöhnlichen Ort erspäht: In Argentiniens südlichster Provinz Tierra del Fuego. Der Nutzer postete zahlreiche Fotos des Trucks in dem Forum.Dabei werden auch Änderungen im Vergleich zum offiziell präsentierten Design sichtbar. So unterscheidet sich etwa die Farbe, das Heck sowie die Innenausstattung und der Ladeanschluss.

Offenbar wird der Truck dort unter Winterbedingungen getestet. Aktuell hat es in der Region Temperaturen um den Gefrierpunkt.