Rivian stellt ausziehbare Küche für seinen E-Pickup-Truck vor

Module für den Tunnel

Wie TechCrunch berichtet, galt der " Gear Tunnel" stets als eine Eigenheit von Rivian, dessen Nutzen unklar war. Am Beispiel der ausziehbaren Küche sehe man nun allerdings, welche Idee dahinterstecken könnte. Unterschiedliche Einbaumodule, die die Fähigkeiten des Fahrzeugs erweitern, könnten Interessenten einen zusätzlichen Kaufanreiz bieten.

Kaffee für Abenteurer

Wer speziell als Zielgruppe anvisiert wird? In Rivian-Werbespots sind es Menschen auf Ausflug in der Wildnis, neben Lagerfeuern, in Funktionskleidung und willig, in Zelten zu übernachten. Genau jenen Menschen biete Rivian nun die Möglichkeit, eine Küche mitzunehmen und unkompliziert Kaffee zuzubereiten.