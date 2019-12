Cybertruck aus Kartoffelpüree begeistert das Netz

Insgesamt war der Architekturstudent eine Stunde an dem Gefährt zugange. Am schwierigsten sei es gewesen, das eckige und harte Design des Tesla-Fahrzeuges in ein „warmes Medium“ wie Kartoffelpüree zu übersetzen, sagte Milano Mashable. Außerdem sei es immer schwer, ein Auto so zu ritzen, damit es aussieht, als ob es auf Rädern stehen würde.

Detailverliebt

Dass Milano sehr detailverliebt an seine Aufgabe ging, zeigt auch die Tatsache, dass er sogar zwei Löcher in die „Fenster“ des Cybertrucks stach und damit an die peinliche Panne des Tesla Designers Franz von Holzhausen erinnerte, der bei der Präsentation die Fenster des Trucks mit einer Metallkugel zerschmetterte.