Tesla präsentiert "Masterplan 3", aber kein neues Auto

Die Erwartungen an den ersten Investor*innentag des US-Elektroautoherstellers Tesla waren groß. Über ein neues, günstigeres Tesla-Modell wurde ebenso spekuliert wie über Details zur Markteinführung des E-Pickups Cybertruck. Zu neuen Produkten hielt sich Elon Musk allerdings weitgehend bedeckt. Stattdessen präsentierte der Tesla-Chef den "Masterplan 3" des Unternehmens, seine Vision für eine nachhaltige Energieversorgung. „Es gibt einen klaren Weg zu einer vollständig nachhaltigen Erde mit Überfluss“, sagte Musk am Mittwoch in Austin, Texas.

Die nächste Generation Batterien werde keine seltenen Erden mehr enthalten, die „Schwerstarbeit“ der Elektrifizierung soll künftig von eisenbasierte Zellen gestemmt werden. Die Kosten der Fahrzeug-Elektronik sollen mit der Umstellung auf 48-Volt-Systeme reduziert werden. Insgesamt sollen die Montagekosten mit der nächsten Generation um 50 Prozent gedrückt werden, sagte Musk.