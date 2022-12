Solar-Auto stellt Guinness Weltrekord auf

Mit einer einzigen Akkuladung wurden 1.000 Kilometer in weniger als 12 Stunden gefahren.

Sunswift 7 hat einen neuen Rekord aufgestellt. Das solarbetriebene Elektroauto der australischen Universität New South Wales, ist jetzt das schnellste Elektroauto in der Kategorie „1.000 Kilometer mit einer Akkuladung in weniger als 12 Stunden.“

Es war allerdings knapp. Sunswift 7 schaffte die Fahrt in 11 Stunden, 53 Minuten und 32 Sekunden. 7 Minuten langsamer und der Weltrekordversuch wäre gescheitert. Es war dazwischen sogar noch knapper, da während der Fahrt ein Problem mit dem Akku-Management aufgetreten ist. Laut den Regeln gilt der Versuch als gescheitert, wenn das Auto mehr als 15 Minuten stillsteht. Das Team konnte das Problem in 14 Minuten und 52 Sekunden lösen.

In regelmäßigen Abständen mussten auch Fahrer*innenwechsel vorgenommen werden, was aber eingeplant. Nicht eingeplant war ein platter Reifen. Er konnte aber rasch gewechselt werden.