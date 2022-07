Elektroauto saugt beim Fahren CO2 aus der Luft

Laut Berechnung der Studierenden, könnten so im Jahr 2 Kilogramm CO2 gesammelt werden, bei einer Fahrleistung von 32.000 Kilometern. Demnach würden 10 Autos in etwa so viel Kohlendioxid speichern, wie ein Baum.

Zem hat einen neu entwickelten Luftfilter an Bord. Bei der Fahrt strömt Luft hindurch, der Filter bindet dabei CO2. Nach 320 Kilometern ist der Filter voll. Die Idee ist, dass Ladesäulen zukünftig das CO2 aus dem Filter leeren und in größeren Tanks sammeln.

Dem Team ist bewusst, dass das nicht viel ist. Würde so ein Filter zukünftig aber bei allen Elektroautos eingesetzt, würde sich das summieren. Dazu soll der Filter jetzt patentiert und weiterentwickelt werden. Vor allem soll die CO2-Auffang-Kapazität erweitert werden. Man könne sich vorstellen, diesen Filter künftig bei allen Fahrzeugen einzusetzen, auch solchen mit Verbrennermotor.

Das aufgegangene CO2 kann für andere Dinge genutzt werden. In der Agrarindustrie lässt es sich etwas als Düngemittel nutzen. In Verbindung mit Wasserstoff kann CO2 als synthetischer Kraftstoff genutzt werden. Es wird auch an „künstlichen Blättern“ geforscht, die, nach dem Vorbild der Natur, CO2 in Sauerstoff umwandeln.