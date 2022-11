Wasserstoff-Hypercar präsentiert: 2.000 PS und 1.600 km Reichweite

Auf kaum ein anderes Auto trifft die Bezeichnungen Hypercar besser zu, als auf das Hyperion XP-1 . Das Supercar mit Brennstoffzellen-Antrieb soll den Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,25 Sekunden schaffen.

Das Exterieur- Design des Hyperion XP-1 erinnert ein wenig an den Look von Bugatti. Der Innenraum könnte nicht futuristischer sein: Nach den Fotos zu urteilen, das das Start-up auf seiner Website veröffentlicht hat, besteht das Cockpit aus einer geschwungenen beziehungsweise gebogenen 100 Zoll großen Screen-Landschaft .

Wasserstofftankstelle mit NASA-Technologie

Neben dem Supercar hat Hyperion Motors auf der Los Angeles Auto Show auch eine mobile Wasserstofftankstelle präsentiert. Diese so genannten "Hyper:Fuel Mobile Stations" können an beliebigen Orten aufgestellt und umplatziert werden, heißt es.

An diesen Tankstellen sollen Brennstoffzellen-Fahrzeuge in weniger als 5 Minuten vollständig aufgetankt werden. Dafür setze man auf "GameChanger-Technologien von der NASA und von Shell", wie es in einer Aussendung von Hypeion Motors heißt.