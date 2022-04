Video zeigt E-Hypercar mit 1.914 PS auf Schnee und Eis

Der kroatische Autoherstellers Rimac Automobili hat neue Details seines kommenden E-Hypercars Nevera EV öffentlich gemacht. Das Fahrzeug verfügt über 4 Elektromotoren und bringt 1.914 PS auf Schnee und Eis. Zwei Wochen lang fanden die finalen Wintertests am Pirelli Sottozero Center am Nordpolarkreis in Schweden statt.

Aufgrund der für die Region ungewöhnlich warmen Tage fanden die Tests primär nachts statt, wenn Temperaturen um die -15 Grad Celsius vorherrschten. Ziel war der letzte Feinschliff der Kontrollsysteme wie ABS, ESP oder Drehmomentverteilung des Nevera, bevor er an die Kund*innen ausgeliefert wird.