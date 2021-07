Bugatti wird an E-Autohersteller Rimac verkauft

Daran werde Rimac 55 Prozent halten und Porsche 45 Prozent . Es soll im 4. Quartal an den Start gehen. VW überträgt sein Bugatti-Eigentum dafür an Porsche.

Das Joint Venture soll 430 Beschäftigte haben - 300 am Rimac-Firmensitz in Zagreb und 130 Mitarbeiter der Bugatti-Manufaktur im französischen Molsheim. Erste Modelle sollen ein Bugatti Chiron mit Verbrennungsmotor und der rein elektrische Rimac Nevera sein.

Bugatti elektrifizieren

Das Joint Venture hebe das Elektroauto-Start-up auf ein völlig neues Niveau, erklärte Rimac. Für den Mehrheitsanteil von 55 Prozent habe er im Gegenzug Porsche 45 Prozent am Hypercar-Geschäft von Rimac gegeben. Bei dem Deal stünden Kostensenkungen durch Synergien nicht im Vordergrund. "Es geht um Unternehmertum - ich bin Unternehmer, ich will was für 100 Jahre bauen", betonte der 33-Jährige, der einen Teil seiner Kindheit in Frankfurt am Main verbracht hatte.

Bugatti, bekannt durch hubraumstarke PS-Boliden der Superluxusklasse, soll unter der operativen Führung von Rimac und seinen Entwickler*innen , die viel selbst machen und nicht auf Zulieferer setzen, den Weg ins Elektrozeitalter finden. Es werde auf mittlere Sicht vollelektrische Bugattis geben und hoch-elektrifizierte Hybride aus Zwischenschritt.

Ein festes Datum für den letzten Verbrenner, im VW-Konzern für Anfang der 1930er-Jahre angepeilt, wollte Porsche-Chef Blume nicht nennen. Das sei vom Wunsch der Kunden abhängig. Da die Elektrifizierung für eine kleine Marke finanziell schwierig ist, wäre Rimac zufolge ein Börsengang möglich.

"Die Investoren überrennen uns und wollen uns dazu kriegen", sagte er. Doch er bleibe vorsichtig. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir einen Börsengang machen mittelfristig. Aber es ist nichts, auf das wir intensiv hinarbeiten."