Zeekr 007: E-Auto für 27.000 Euro mit über 600km Reichweite

Wie teuer wird der Zeekr 007 in Europa sein?

Der Zeekr 001 ist in Deutschland ab 59.990 Euro erhältlich. Die Elektro-Limousine wird ebenso wie das E-SUV Zeekr X voraussichtlich ab der ersten Jahreshälfte 2024 ausgeliefert. Der Zeekr X ist in Deutschland ab 44.990 Euro erhältlich. Über Pläne eines Österreich-Starts ist bislang noch nichts bekannt.

Um eine Relation für die Euro-Preise zu haben: Der Zeekr 001 ist in China ab 269.000 Yuan zu haben. Das sind umgerechnet rund 34.300 Euro. Es handelt sich dabei aber um ein etwas unterschiedliches Modell mit einer leicht abgeänderten Motorisierung.

All das ändert aber nichts daran, dass der Zeekr 001 in seiner Basisversion in Deutschland um 75 Prozent teurer ist als in China. Der Zeekr X kostet in China umgerechnet mindestens 24.180 Euro. In Deutschland ist das E-SUV also um 86 Prozent teurer.

Geht man beim neuesten Modell von einer ähnlichen Preisdifferenz aus, würde das für den Zeekr 007 bedeuten, dass der Deutschland-Preis knapp unter 50.000 Euro liegt.