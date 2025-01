iOS 18.3 bringt Starlink-Verbindungen für manche iPhone-Nutzer

Eine kleine Zahl an Nutzern ist ohne große Vorwarnung in das Beta-Programm aufgenommen worden.

Eine Satellitenverbindung hat Apple bereits 2022 mit dem iPhone 14 eingeführt. Damals war die Funktion allerdings nur für Notfälle gedacht - etwa wenn man beim Wandern in Not gerät und kein Handysignal hat. Ein Betriebssystemupdate soll die Funktion allerdings so weit verbessern, dass auch Text-Nachrichten an Freunde und Familie möglich sind.

Für die Übertragung der Notfallbenachrichtigungen war damals das Satellitennetzwerk Globalstar zuständig. Laut Bloomberg soll Apple aber auch heimlich mit SpaceX und T-Mobile zusammengearbeitet haben, um den Service auszubauen. T-Mobile und SpaceX haben bereits 2022 eine Zusammenarbeit angekündigt und damals verraten, dass manche Samsung-Telefone eine Verbindung zu Starlink erhalten würden.

Bislang nur eingeschränkte Datenrate

Nun ermöglicht es allerdings auch Apple mit dem iOS-Update 18.3, sich mit Starlinks neuesten Satelliten zu verbinden. Laut Starlink-Gründer Elon Musk können damit Texte und Bilder mittlerer Auflösung verschickt und empfangen werden. Die Datenrate eigne sich auch für Musik- und Podcast-Streaming. Die nächste Generation der Starlink-Satelliten soll auch das Streaming von Videos mit mittlerer Auflösung ermöglichen.