SpaceX startet Satelliten, die sich direkt mit Handys verbinden können

Am Dienstag startete eine Falcon-9-Rakete von SpaceX. Sie beförderte Starlink-Satelliten, die direkt aus dem Weltall Signale an Smartphones schicken können. Es sind die ersten Satelliten von Starlink, die das können. Damit können auch Handy-Nutzer*innen in Regionen Internet empfangen, in denen bisher kein Empfang möglich war. Orte ohne Empfang könnten damit schon bald der Vergangenheit angehören.