SpaceX zeigt spektakuläre Bilder vom Starship-Launch

Elon Musk , CEO von SpaceX und das Weltraumunternehmen zeigen sich also unbeirrt. Auch NASA-Chef Bill Nelson feierte den Teststart. In der Zwischenzeit hat das Weltraumunternehmen spektakuläre Videos und Fotos von dem Launch veröffentlicht.

"Der Erfolg eines solchen Tests hängt davon ab, was wir lernen, und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von Starship zu verbessern, während SpaceX versucht, das Leben multiplanetarisch zu machen", heißt es von der Raumfahrtfirma.

Es sei ein "aufregender" Launch gewesen, kommentierte SpaceX via Kurznachrichtendienst X (Twitter). Und das obwohl das größte jemals gebaute Raketensystem auch bei seinem 2. Test explodiert ist.

Bei einer Geschwindigkeit von rund 24.000 km/h explodierte dann auch die obere Raketenstufe. Angeblich wurde das automatisierte Sicherheitssystem getriggert, sodass eine kontrollierte Sprengung eingeleitet wurde. Was der Grund für die Sprengung beziehungsweise Explosion war, hat SpaceX bislang nicht erwähnt.

Bei dem Raketenstart am Samstag ist das Starship zwar weiter geflogen als zuvor - dann aber erneut explodiert . Der Liftoff funktionierte offenbar wie geplant. Auch die Stage-Separation bei der der Super-Heavy-Booster abgetrennt wurde sowie das zünden der 6 Raptor-Triebwerke der oberen Raketenstufe scheinen geklappt zu haben.

Weniger Schäden als zuvor

Bei dem Test sei ein "Malheur" passiert, woraus der Verlust des Raketensystems resultiert sei, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Ein Wetter-Radar in Puerto Rico hat offenbar die Überreste der Starship-Rakete erfasst und deren Flugbahn aufgezeichnet.

"Es wurden keine Verletzungen oder Schäden an öffentlichen Einrichtungen berichtet", so die FAA. Routinemäßig wurde eine Untersuchung des Vorfalls ein. Fotos von SpaceX zeigen, dass auch das Launchpad weniger in Mitleidenschaft gezogen wurde als beim 1. Teststart.

