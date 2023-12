Mit dieser Rakete bricht SpaceX 2023 seinen eigenen Rekord

Anfang 2023 gab SpaceX bekannt, bis zum Jahresende 100 Falcon-Raketen starten zu wollen. Dieses selbstgesteckte Ziel wird das Raumfahrtunternehmen allerdings knapp verfehlen. Den eigenen Jahresrekord von 60 Starts in einem Jahr übertraf SpaceX allerdings schon im September 2023.

Besonders viele Flüge 2023

Die wichtigste „Arbeitsrakete“ Falcon 9 hat heuer ihr bislang intensivstes Jahr hinter sich und insgesamt 90 Flüge absolviert. Vier weitere Flüge entfallen auf die Falcon Heavy. Noch vor dem Jahreswechsel will SpaceX noch zwei weitere Missionen mit der Falcon 9 fliegen. Damit erhöht sich die Zahl der Falcon-Flüge auf für heuer auf 97. Werden auch die zwei gescheiterten Starship-Missionen dazugezählt, kommt SpaceX im Jahr 2023 auf insgesamt 99 Raketenstarts.

Bereits seit 13 Jahren ist die Falcon im Einsatz, 2010 wurde sie zum ersten Mal gestartet. 2015 glückte dann die erste erfolgreiche Booster-Landung, die mittlerweile fast nach jedem Start gelingen. Am vergangenen Samstag landete eine Falcon-9-Mission, die weitere Starlink-Satelliten in beförderten. Am Sonntag transportierte eine Falcon 9 einen Satelliten des Deutschen Geheimdienstes. Diese Mission hat SpaceX auf Fotos festgehalten, die das Unternehmen auf X geteilt hat. Nach einer kurzen Weihnachtspause wird SpaceX das Jahr mit drei weiteren Starts beenden: Zwei davon mit der Falcon 9, einen mit der Falcon Heavy.