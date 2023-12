Alle Details zum Xiaomi-Elektroauto

2 Jahre nachdem der Smartphone-Konzern offiziell angekündigt hatte, an einem Elektroauto zu arbeiten, wurde nun das Xiaomi SU7 offiziell präsentiert. Fast 4 Stunden hat sich Xiaomi-Chef Lei Jun Zeit gelassen, um jedes Detail des sportlichen E-Autos in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Eckdaten

Das Xiaomi SU7 wird in 2 Versionen auf den Markt kommen, die sich in Sachen Antrieb, Akku-Kapazität und Reichweite deutlich unterscheiden. Anzumerken ist, dass die Reichweitenangaben auf dem CLTC-Testzyklus basieren. Übersetzt in den in Europa gängigen WLTP-Standard werden die Reichweiten einige Kilometer einbüßen.

Bei beiden Modellen wird der neue Qilin-Akku von CATL zum Einsatz kommen. Eine Ladeleistung hat Xiaomi nicht genannt. Der SU7 Max soll jedenfalls bei einer Ladedauer von 10 Minuten eine Reichweite von 390 Kilometer erhalten können.

Xiaomi SU7

Leistung: 220 kW / 300 PS

0 auf 100 km/h: 5,28 Sekunden

Drehmoment: 400 Nm

Antrieb: Hinterrad

Akku-Kapazität: 73,6 kWh (400-Volt-Architektur)

Reichweite: 668 Kilometer (CLTC)

Xiaomi SU7 Max