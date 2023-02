Neuartige Akkus sollen E-Autos günstiger machen

Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind in der Herstellung deutlich günstiger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Doch dieser Batterietyp kommt mit einem Haken.

Die wohl größte Hürde, sich ein Elektroauto anzuschaffen, liegt am vergleichsweise hohen Preis. Dies ist unter anderem auf die hohen Kosten der riesigen Akkus zurückzuführen. Eine neue, deutlich günstigere Batterietechnologie könnte allerdings demnächst die Preise für Elektroautos senken.

Konkret geht es um dabei um Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die mit LFP (Lithium Ferrous Phosphate) abgekürzt werden. Der Autobauer Ford plant beispielsweise eine riesige Fabrik in den USA zu errichten, wo LFP-Akkus für Elektroautos hergestellt werden.

3,5 Milliarden Euro soll der Bau des Werks im US-Bundesstaat Michigan kosten, in dem rund 2.500 Menschen arbeiten sollen. Geplant ist, dass der Betrieb der Fabrik 2026 aufgenommen wird. Es wäre das erste Werk in den USA, in dem Lithium-Eisenphosphat-Batterien produziert werden.