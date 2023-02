Video: Akku von Audi e-tron fliegt bei Unfall durch die Luft

"Das Akku-Pack des elektrischen Audi wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und ist verbrannt", so beschreiben die Polizeibehörden den Unfall, der sich vor einigen Tagen in Vancouver in Kanada zugetragen hat.

Normalerweise würde man einer solchen Unfallbeschreibung mehr als skeptisch gegenüberstehen, gäbe es da nicht ein Video von dem Unfall. Darauf ist zu sehen, wie der Audi e-tron bei Rot über die Ampel fährt und mit einem querenden Fahrzeug kollidiert.