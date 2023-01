Elektroauto hing stundenlang an Ladestation fest

Problematisch war zudem, dass der Ladestecker nicht mehr vom Fahrzeug getrennt werden konnte, sodass er in mitten in der Nacht auf irgendeiner Ladestation festsaß . Besonders brisant: Es ist offenbar nicht der erste Fall, bei dem ein Elektroauto von einer Electrify-America-Ladestation angeblich "gegrillt" wurde.

Ein Rivian -Fahrer wollte seinen elektrischen Pick-up an einer Ladestation von Electrify America aufladen. Doch kurz nachdem der Ladevorgang begonnen hatte, hörte er einen lauten Knall . Der Ladevorgang wurde daraufhin abrupt abgebrochen und auf dem Display des Rivian erschienen zahlreiche Fehler-Codes .

Der Rivian-Fahrer kontaktierte jedenfalls den Electrify-America-Support , was wenig hilfreich war. Angeblich musste er 7 Stunden warten, bis ein Technik-Team vor Ort auftauchte.

Selbst nach einer ersten Reparatur war der Akku des elektrischen Ford weiterhin beschädigt, sodass das Auto wieder in die Werkstätte musste. Nachdem der Ford-Fahrer diesen Vorfall über Twitter öffentlich machte, meldete sich jemand, der komplett das Gleiche mit einem Chevy Bolt passiert ist - wieder an einer Electrify-America-Ladestation.

Einen ganz ähnlichen Vorfall gab es bereits im November vergangenen Jahres. Damals wollte jemand einen Ford F-150 Lightning an einer Electrify-America-Station aufladen. Auch er hörte einen lauten Knall kurz bevor der elektrische Pick-up " gegrillt " wurde.

Was ist da los?

Von Electrify America - übrigens ein Tochterunternehmen von der Volkswagen Group of America - gibt es dazu bislang noch kein offizielles Statement, was die Gerüchte in den sozialen Netzwerken zusätzlich befeuert. Demnach gehen viele davon aus, dass bei den Ladestationen irgendein Fehler auftreten kann.

Es sei nämlich höchst ungewöhnlich, dass bei 3 verschiedenen Fahrzeugen das gleiche Problem auftritt. Also sei die Fehlerquelle wohl eher bei den Ladestationen und nicht bei den Elektroautos zu finden, heißt es in den Spekulationen.