So will General Motors den Branchenprimus Tesla überholen

Mit einem großangelegten Projekt hat sich GM vorgenommen, den Elektroautobauer von Elon Musk in den Schatten zu stellen.

General Motors hat in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass der US-Autohersteller den Branchenprimus Tesla bei Elektroautos überholen möchte . Nun hat GM einen Plan angekündigt, mit dem das Unternehmen von Elon Musk in den Schatten gestellt werden soll.

Konkret will GM die Händler mit bis zu 10 Ladesäulen ausstatten. Jede davon soll eine Ladeleistung von bis zu 19,2 kW (Level 2, AC) ermöglichen. Damit soll sich der Akku von Elektroautos - je nach Modell - in ungefähr 3 Stunden bis zu 80 Prozent aufladen lassen, meint Hassani.

In den USA und Kanada verzeichnet General Motors insgesamt 4.450 Händler . Diese will GM mit entsprechenden Ladestationen ausstatten und daraus ein Netz aus mehr als 40.000 Ladepunkten spannen. Etwas mehr als 1.000 Händler hätten sich bis Anfang Dezember bereit erklärt , bei dem Projekt mitzumachen.

Tesla und die Supercharger

Ein Blick auf die Tesla-Konkurrenz zeigt, dass der Elektroautobauer von Elon Musk hier bereits einen Schritt weiter ist. Mit seinem Supercharger-Netzwerk bietet Tesla in Nordamerika derzeit 1.772 Ladestationen an. Durchschnittliche befinden sich 9 Ladesäulen an jeder Ladestation.

Ein entscheidender Vorteil der Supercharger ist die hohe Ladeleistung. Während GM auf Wechselstrom AC (Level 2) setzt, bauen die Tesla-Ladesäulen auf Gleichstrom DC (Level 3) auf. Auf der Tesla-Website heißt es, dass damit einem Elektroauto in nur 15 Minuten eine Reichweite von rund 520 Kilometer verliehen werden kann.