VW-Chef verzweifelt an eigenen IONITY-Schnellladesäulen

Weit gefehlt, wenn man die Berichte des VW-Chefs Herbert Diess liest. Er war mit einem VW ID.3 PRO S am Bodensee unterwegs und ist dann an den Gardasee gefahren. Entlang der Strecke wollte er die IONITY-Schnellladesäulen nutzen, hat dabei allerdings negative Erfahrungen gemacht.

Schnellladestation aufsuchen, E-Auto anhängen, einen Kaffee trinken, auf das WC gehen und mit vollem Akku wieder weiterfahren. So sollte idealerweise ein Ladestopp auf einer längeren Fahrt mit Elektroautos aussehen.

Harsche Kritik an IONITY

Auf der hochfrequentierten Urlaubsstrecke seien am Brennerpass zu wenige IONITY-Ladepunkte, kritisiert der VW-Chef: "Nur 4 - klar, da hält jeder am Shopping Center. Besetzt. Also weitergefahren nach Trento."

Dort hat Diess zwar eine freie Ladesäule gefunden, aber: "Kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Bertieb/defekt, traurige Angelegenheit. Das ist alles andere als ein Premium-Ladeerlebnis, IONITY!", schreibt der Volkswagen-Chef auf LinkedIn in Richtung des Ladesäulenbetreibers, an dem auch der VW-Konzern selbst beteiligt ist.