In den meisten Anwendungsfällen sei die direkte Nutzung von Elektrizität , allen voran bei batteriebetriebenen Fahrzeugen, wesentlich energieeffizienter und klimafreundlicher als Wasserstoff. Denn die Gewinnung von Wasserstoff und die anschließende Umwandlung in Elektrizität sei demnach wesentlich energieintensiver.

Wasserstoff herzustellen ist besonders energieintensiv

Laut der Studie, die im Wissenschaftsmagazin "Nature Climate Change" erschienen ist, benötigt man mit Wasserstoff 6- bis 14-mal so viel Energie beim Heizen von Gebäuden, als wenn man dasselbe Gebäude direkt mit Strom heizen würde. Bei Wasserstoffautos werde demnach 5-mal mehr Energie benötigt, als bei batteriebetriebenen E-Autos.

Der Volkswagen-Chef hat seinen Tweet, in dem er seine Ablehnung gegenüber Wasserstoff bekräftigt, an die deutsche Politik gerichtet. Seine Aufforderung auf die Wissenschaft zu hören, war konkret an den deutschen Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und den Verkehrsminister Andreas Scheuer sowie an die Kanzlerkandidaten der CDU und Grünen adressiert.