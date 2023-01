Chinas BYD könnte Ford-Werk in Deutschland kaufen

Der Ford-Standort in Saarlouis könnte an den chinesischen Elektroautobauer BYD verkauft werden. Auch Magna aus Österreich soll an dem Werk interessiert sein.

Der chinesische Elektroautobauer BYD ist erst vor kurzem in Europa an den Start gegangen - in Österreich beispielsweise mit 3 verschiedenen Modellen. Nun will das Unternehmen seine Präsenz in Europa festigen und dafür Produktionskapazitäten aufbauen.

Offenbar ist BYD an der Übernahme des Ford-Werkes in Saarlouis interessiert. Der traditionsreiche US-Autohersteller befindet ist angeblich in Gesprächen mit BYD. Das deutsche Ford-Management sei unterwegs nach China, um über einen möglichen Verkauf des Werkes zu verhandeln.