Ford macht sich in Werbung über Elon Musk lustig

Der US-Autohersteller Ford schießt in einer aktuellen TV-Werbung subtile Pfeile in Richtung Elon Musk und somit auch Tesla. Ford versucht sich in dem einminütigem Video als eine Art Familienunternehmen zu präsentieren, das auf seine 182.000 Mitarbeiter*innen schaut, während andere Firmen ihre schrillen Führungspersonen in den Mittelpunkt stellen.

Zu Beginn des Werbeclips sagt eine Stimme: "Es scheint, dass derzeit die einzigen Menschen, die zählen, gleichzeitig die lautesten sind. - Diejenigen, die Dinge niederreißen und dann mit ihren eigenen, persönlichen Raumschiffen davonfliegen, wenn es schwierig wird."