Ford: Teslas "Full Self Driving"-Software ist Vaporware

In einem Wortgefecht mit dem Tesla-Investor Ross Gerber hat Ford-Sprecher Mike Levine Teslas „Full Self Driving“-Software als „Vaporware“ bezeichnet, also als Produkt, dessen Fertigstellung mehrfach verschoben beziehungsweise nie verwirklicht wurde. Auch würde Tesla laut Levine seine Kunden abzocken, wie er auf Twitter schreibt.