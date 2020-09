Verbraucherschützer finden viele Probleme bei Teslas Autopilot

Alle Tesla-Fahrzeuge sind – hardwaretechnisch – potentiell dazu in der Lage, autonom zu fahren. Die entsprechenden Funktionen müssen in Zukunft aber extra dazu gekauft werden. Derzeit gibt es bereits ein Software-Paket, mit dem Tesla wirbt und dieses auch anbietet: die Full Self-Driving Capability („volle Selbstfahrfähigkeit“). Diese Bezeichnung ist etwas irritierend, weil die Tesla-Fahrzeuge nur teilautomatisiert sind. In Deutschland wurde die Werbung damit per Gericht verboten.

US-Verbraucherschützer von Consumer Reports (CR) haben dieses Software-Paket, das derzeit um 8000 US-Dollar erworben werden kann, nun ausführlich getestet und sind zu einem vernichtenden Urteil gekommen. Das Zusatzpaket für „voll autonomes Fahren“ würde eine „erhebliche Aufmerksamkeit“ des Fahrers fordern und trotz des hohen Kaufpreises keinen wirklichen Nutzen mit sich bringen, so der Tester Jake Fisher in seinem Bericht.

Was und wie alles getestet wurde

In dem Paket enthalten sind die Features "Mit Autopilot navigieren", "Smartes Herbeirufen", "Autoparken" und "Ampel-/Stoppschild-Erkennung". Auch der Spurchwechselassistent wurde getestet. Generell fanden die Verbraucherschützer heraus, dass die Features nur in bestimmten Situationen funktionieren würden und auf sie kein Verlass sei. Tesla reagierte auf die Nachfragen des Unternehmens nicht und beantwortete keine Extra-Fragen.

Getestet wurden die Features unter verschiedenen Voraussetzungen: Das Wetter war jedes Mal anders, das Fahrzeug ist an unterschiedlichen Orten zum Einsatz gekommen und die Tests fanden zu verschiedenen Tageszeiten statt. Auch das neueste Software-Update war installiert.