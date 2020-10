Videos: Tesla-Fahrer zeigen erstmals neue Selbstfahr-Funktion

Menschenähnliche Aktionen

Die Tester zeigen sich besonders beeindruckt darüber, dass das Fahrzeug in bestimmten Situationen so agiert, wie es menschliche Fahrer auch tun würden. Beim Einordnen in Querstraßen fährt der Tesla etwa ganz langsam vorwärts, um mit seinen Sensoren den Querverkehr besser erfassen zu können.