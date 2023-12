Chinas BYD errichtet Werk für E-Autos in Ungarn

Als erster chinesischer Autohersteller wird BYD seine E-Autos künftig direkt in Europa produzieren.

Gerüchte darüber, dass sich der chinesische Elektroauto-Gigant BYD mit einem eigenen Werk in Europa breit machen will, kursieren bereits seit mehreren Monaten. Spekuliert wurde über eine Übernahme des deutschen Ford-Werks in Saarlouis.

Nun hat der Konzern bekannt gegeben, dass in Ungarn ein Werk für Elektro-Pkw errichtet werden soll. Im Süden des Landes in der Nähe der Stadt Szeged wird das erste europäische BYD-Werk für E-Autos entstehen, heißt es in einer Aussendung.

Wann der Baustart für das Pkw-Werk in Szeged über die Bühne gehen soll und wann eine Inbetriebnahme geplant ist, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Ebenso wenig wurde verraten, welche Modelle in Ungarn vom Band rollen sollen.

