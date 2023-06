Chinesisches E-Auto kommt für unter 26.000 Euro nach Österreich

Den BYD Dolphin gibt es in 3 Ausstattungen, als Akku kommt bei allen Modellen eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie zum Einsatz.

Der chinesische Autobauer BYD wird sein Kompaktklasse-Modell BYD Dolphin ab dem 4. Quartal (Oktober 2023) auch in Österreich verkaufen. Eine integrierte Wärmepumpe und eine Vehicle-to-Load-Funktion sind serienmäßig bereits in der Basisversion vorhanden. Der Vorverkauf startet sofort, die Fahrzeuge sind um 1.000 Euro reservierbar.

BYD Dolphin in 3 Varianten

In Österreich wird der BYD Dolphin in 3 Varianten angeboten: dem Dolphin Active, Dolphin Comfort und Dolphin Design. In der Basisausstattung (Active) wird das E-Auto von einer 44,9-kWh-Batterie und einem 70-kW-Motor (90 PS) angetrieben. Die Reichweite soll bis zu 340 Kilometer betragen. Die Version kann mit Wechselstrom mit bis zu 7 kW und mit Gleichstrom mit bis zu 60 kW aufgeladen werden.

Die Modelle Comfort und Design verfügen über eine 60,4-kWh-Batterie und einen 150-kW-Motor (204 PS). Die Reichweite soll 427 Kilometer betragen, die maximale Ladeleistung beträgt 88 kW (11 kW mit Wechselstrom). Damit soll das Auto in 30 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Das Design-Modell ist zusätzlich mit einem Panorama-Dach, getönter Heckscheibe sowie einer kabellosen Smartphone-Ladestation ausgestattet.