So viel kosten die E-Autos von Chinas BYD-Konzern in Europa

BYD bringt insgesamt 3 Modelle seiner Elektroautos nach Europa. Bis Jahresende werden sie in mehreren europäischen Ländern verfügbar sein.

In China ist BYD bereits Marktführer bei Elektro- und Hybrid-Autos. Nun wagt der chinesische Hersteller den Sprung nach Europa. Insgesamt 3 Elektroautomodelle will BYD bis Jahresende in mehreren europäischen Ländern anbieten.

Vorgestellt werden die E-Autos im Oktober auf dem Autosalon in Paris. Anschließend sollen sie in Norwegen, Schweden, Dänemark, den Benelux-Staaten und Deutschland auf den Markt kommen. Frankreich und Großbritannien sollen folgen. In Österreich werden die BYD-Autos zunächst nicht verfügbar sein.

Welche Modelle, und wie viel werden sie kosten

Nun hat BYD bekanntgegeben, wieviel die einzelnen Elektroautos in Europa kosten werden. Die veröffentlichten Preise beziehen sich auf Deutschland. In anderen Ländern können die Preise leicht abweichen.