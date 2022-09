So viel kostet der neue elektrische Smart in Österreich

Der Kompakt-SUV kommt in 4 Varianten auf den heimischen Markt und kann ab Dezember vorbestellt werden.

Im April präsentierte Smart seinen smart #1. Mit dem Elektro-SUV, der deutlich größer ist als die bisherigen Modelle wagt der Hersteller einen Neustart.

Standardmäßig ist der Wagen mit einem 66 kWh Akku ausgestattet, der voll aufgeladen rund 440 Kilometer weit kommt. Der Motor verfügt über eine Leistung von 200 kW (272 PS). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h, das Leergewicht bei 1.800 Kilogramm.

4 Varianten

Angeboten wird der smart #1 in Österreich in 4 Varianten. Am Mittwoch gab Smart die Preise bekannt: