Smart wagt mit neuem Elektro-SUV einen Neustart

Smart war seit jeher bekannt für seine kleinen Autos, die in jede Parklücke passen sollen. Mit dem neuen elektrischen Smart-SUV gehört dieses Image der Vergangenheit an. "Der neue smart #1 steht für den Neustart der Marke ", hieß es bei der Präsentation des Fahrzeugs.

Design und Cockpit

So ist das neue Elektroauto deutlich größer und ausladender als die bisherigen Modelle des Herstellers. Der smart #1 kommt in einem recht futuristischen Look, mit verdeckten elektrischen Türgriffen und rahmenlosen Türen.

Im Inneren befindet sich ein 12,8 Zoll großer Touchscreen in der Mittelkonsole sowie ein 9,2 Zoll Display als Instrumententafel. Den Nutzer*innen steht eine eigene App für Fahrzeugverwaltung und Fernzugriff zur Verfügung. Eine Sprachassistenzsystem gibt es ebenso wie Over-the-Air-Updates.