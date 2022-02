Smart zeigt Bilder von Wintertests seines neuen E-Autos #1

Im September 2021 stellte Smart auf der Automesse IAA Mobility in München erstmals sein Konzept #1 vor. Nun zeigt die Kleinwagenmarke von Mercedes-Benz Bilder von Wintertests der Serienversion in China. Beim Smart #1 handelt es sich um ein kleines Elektro-SUV , das als erstes Exemplar einer neuen Modellgeneration auf den Markt kommen soll. Die Einführung soll noch 2022 erfolgen. Wann genau, verrät der Hersteller aber nicht.

Eisbrecher-Funktion

Bei den Wintertests konnte sich der Smart #1 bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius bewähren. Ein "fortschrittliches Batterie-Temperaturmanagementsystem" soll den Akku selbst bei solch tiefen Temperaturen einsatzfähig halten. Die Türen des Fahrzeugs haben außerdem eine "Eisbrecher-Funktion": Damit soll man die Türen selbst dann noch öffnen können, wenn sie von einer dünnen Eisschicht überzogen sind.

Bei Aerodynamiktests wurde ein Luftwiderstandskoeffizient (cw-Wert) von 0,29 gemessen, was in der Klasse der kompakten Elektroautos einen guten Wert darstellt. In der Presseaussendung wird der Smart #1 als "Urban Companion" beschrieben, was wohl den anvisierten Einsatzraum spezifiziert: Die Stadt.