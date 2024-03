Start-up will Frachtflugzeuge ohne Triebwerk und ohne Cockpit bauen

Die neuartigen Frachtflugzeuge sollen per Abschleppseil in der Luft unterwegs sein.

Ein Start-up aus dem US-Bundesstaat Texas will die Kosten von Luftfracht deutlich reduzieren. Möglich machen sollen das Flugzeuge ohne Cockpit und Triebwerke.

Anstatt selbst über einen Antrieb zu verfügen ist die Idee, dass sie von anderen Flugzeugen per Seil gezogen werden. Sie gleiten also durch die Luft. Ohne Triebwerke und den dafür nötigen Kraftstoff (oder Akkus bei künftigen E-Flugzeugen) können die Segel-Transporter äußerst leicht sein, wie es von Aerolane heißt.

Beim Start werden die Aerocarts per Seil in die Luft gebracht. Sie befinden sich dann während des gesamten Reisefluges direkt hinter dem ziehenden Flugzeug. Am Ziel angekommen, können sie abgekoppelt werden und selbstständig landen - wahlweise auch auf einem anderen Flughafen als das Schleppflugzeug. Das aber natürlich unter der Voraussetzung, dass der Flughafen gleitend erreicht werden kann.