Weltweit größtes elektrischen Frachtflugzeug präsentiert

Nicht nur bei Lkws ist der Umstieg auf elektrische Antriebe Thema, auch in der Luftfracht experimentiert man mit alternativen Antriebsmethoden. Am Montag wurde nun das bislang größte elektrische Frachtflugzeug präsentiert. Entwickelt wurde es vom Start-up Pyka.

Das Flugzeug mit der Bezeichnung Pelican Cargo kann bis zu 320 Kilometer fliegen (mit 20 Minuten Reserve) und dabei eine Nutzlast von bis zu 181 Kilogramm transportieren. Das maximale Startgewicht liegt bei 599 Kilogramm, wie das Unternehmen selbst schreibt.

Da das Flugzeug ohne Pilot*innen an Bord auskommt, ähnelt es mehr einer Drohne als einem herkömmlichen Flieger. Fortbewegen wird es sich in einer Höhe von 8000 Fuß, also etwas mehr als 2400 Meter.