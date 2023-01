Achtstündiger Lufthansa-Flug führte ins Nirgendwo

Zuerst lief alles wie geplant, als ein Airbus A340-300 am vergangenen Samstag am Flughafen Frankfurt startete. Der Lufthansa-Flug mit der Nummer LH490 hob überpünktlich in Richtung Seattle ab.

Wie bei den meisten Flügen in Richtung Nordamerika üblich, steuerte die Maschine zuerst über Großbritannien in Richtung Island, bis es die Küste von Grönland erreichte. Dort machte sich aber ein Problem bemerkbar. Laut dem Aviation Herald fiel dort eines der 4 Triebwerke aus. Die Maschine war zu diesem Zeitpunkt schon etwa 4 Stunden in der Luft.

Die Crew entschied sich, umzukehren und zum Flughafen Frankfurt zurückzukehren. Nach insgesamt 8 Stunden in der Luft landete die Maschine an ihrem Ausgangsort sicher auf Landebahn 07C. Wie üblich bei derartigen Vorfällen standen Einsatzkräfte bereit, die Landung verlief aber ohne Zwischenfall. Der Flug wurde gestrichen, die Passiere umgebucht. Der achtstündige Flug ins Nirgendwo, kann auf Flightradar24 betrachtet werden.