Computer-Panne: Bilder zeigen, wie wenig im US-Luftraum los war

Wegen einer massiven Computer-Panne hatte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ein Startverbot für Flieger auf allen Inlandsflügen verhängt hatte. Das hat zu einem Chaos im US-Flugverkehr geführt.

Aufgrund der Störung waren mehr 9.600 Flüge verspätet, über 1.300 Flüge wurden gestrichen. Diese Zahlen könnten aber noch steigen, da es noch immer zu Beeinträchtigungen kommt.

Das Flug-Tracking-Portal flightradar24 hat unterdessen Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie wenig Flugzeuge während des Startverbots unterwegs waren. Verglichen mit der Vorwoche zur selben Zeit waren in etwa 1.500 Flieger weniger in der Luft, erklärt flightradar24 in einem Tweet.