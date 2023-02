Aus für Jumbo-Jet: Boeing übergibt letzte 747

Die "Königin der Lüfte" wird nach mehr als 50 Jahren ausgemustert. Das letzte neugebaute Exemplar wurde am Dienstag übergeben.

Sie revolutionierte die Luftfahrt und gilt mit ihrem markanten Buckel noch immer als Attraktion am Himmel: Die Boeing 747 - die einst größte Passagiermaschine der Welt, gefeiert als „Königin der Lüfte“.

Doch nach mehr als 50 Jahren mustert der US-Hersteller den legendären Jumbo-Jet endgültig aus. Die letzte neugebaute 747 wurde am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abschiedszeremonie im Boeing-Werk in Everett bei Seattle an die Fluggesellschaft Atlas Air übergeben.

Hersteller setzen auf kleinere Maschinen

Vorstand Stan Deal sprach von einem „Flugzeug, das die Welt für immer veränderte“. Boeing hatte schon 2020 angekündigt, die 747-Produktion zu beenden. Überraschend kam dies nicht: Der Konzern erwog schon lange, den Flugzeug-Klassiker mangels Nachfrage einzustampfen. Die Airlines ziehen inzwischen kleinere und sparsamere Maschinen vor.

Insgesamt stellte Boeing 1.574 Exemplare des Riesenfliegers her.