Boeing zeigt neuartiges Tarnkappen-Frachtflugzeug

Fotos von dem futuristischen Modell sind auf Twitter und Reddit gelandet, wo sich eine ausgedehnte Diskussion über das Konzept entlud. Gezeigt wurde das Modell auf dem " SciTech Forum " des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

Boeing hat ein völlig neuartiges Flugzeugkonzept auf einer Luftfahrtmesse vorgestellt: Ein Tarnkappenflugzeug , das stark an den Stealth-Bomber B-21 erinnert, aber für militärische Fracht und Luftbetankungen herangezogen werden könnte.

Stratotanker seit 65 Jahren im Dienst

Die Tanker-Flugzeuge der US-Luftwaffe sind jedenfalls ziemlich in die Jahre gekommen und könnten eventuell in naher Zukunft ausgetauscht werden. Die Boeing KC-135 Stratotanker zählen neben den B-52 Langstreckenbomber zu den ältesten Flugzeugen der US Air Force.

Der Stratotanker, der bereits im Jahr 1956 seinen Erstflug absolvierte und ein Jahr später in den Dienst gestellt wurde, bildet immer noch das Rückgrat der US-Tankerflotte.