Blended-Wing: Sind diese futuristischen Flugzeuge die Zukunft?

1929 fand der Erstflug der Junkers G 38 statt. Bei dem deutschen Riesenflieger waren in den Tragflächen sowohl Passagiere als auch Monteure untergebracht. Obwohl sie ein wichtiger Schritt in der Entwicklung moderner Verkehrsflugzeuge war, konnte sich die Junkers-Maschine nicht wirklich durchsetzen.

Geht es nach dem Unternehmen JetZero , sollten bereits 2030 wieder Flugzeuge abheben, bei denen Menschen in den Flügeln sitzen. Das junge Unternehmen arbeitet an einem Nurflügler-Passagierflugzeug und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von der US Air Force , der NASA und dem Rüstungskonzern Northrop Grumman . Erst kürzlich hat JetZero die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA für Testflüge mit einem verkleinerten Modell erhalten.

Charakteristisch für einen Nurflüglers ist, dass die gesamte Konstruktion des Flugzeugs zum Auftrieb beiträgt - so wie beim B-2 Bomber der US-Luftwaffe. Der Übergang zwischen Rumpf und Tragflächen ist fließend, sodass auch von einem "Blended Wing Body" (BWB) gesprochen wird. Außerdem haben solche Flugzeugtypen in der Regel kein Höhenleitwerk und auch kein Seitenleitwerk.

Wir haben bei einem Experten nachgefragt , ob ein solches Flugzeug-Design tatsächlich das Zeug dazu hat, die Luftfahrt nachhaltig zu verändern. Ganz so einfach ist es nicht, lässt uns Martin Berens, Leiter der Forschungsgruppe Luftfahrzeugsysteme an der TU Wien , gleich zu Beginn des Gesprächs wissen.

Das Start-up behauptet, dass ein solches Design zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Passagierflugzeugen hat. Bessere Aerodynamik, weniger Treibstoffverbrauch und geringeren Fluglärm verspricht das Flugzeug. Die Überlegenheit sei so groß, dass sich Nurflügler durchsetzen werden, ist sich JetZero sicher. An derartigen Flugzeugen arbeiten auch Boeing , Airbus und zahlreiche andere Unternehmen.

"Tendenziell ist es so, dass Nurflügler aufgrund der geringeren Flächenbelastung eine höhere Reiseflughöhe von ungefähr 14.000 Meter haben", erklärt der Luftfahrtexperte. Herkömmliche Passagierflugzeuge sind hauptsächlich in einer Höhe von rund 11.000 Meter unterwegs.

Schadstoffe in der Stratosphäre

Problematisch könnte dabei die Schadstoffbelastung sein, wenn die neuen Konfigurationen mit zwar modernen, aber immer noch konventionellen Turbofans versehen werden. "In der Stratosphäre oberhalb der Tropopause gibt es nämlich relativ wenig Austausch mit den darunterliegenden Luftschichten", erklärt Berens.

Das bedeute, dass Schadstoffe für lange Zeit dort oben bleiben würden. Wenn zahlreiche kommerzielle Flugzeuge in diesen Höhen operieren, sind die Auswirkungen der Schadstoffbelastung noch nicht abschätzbar. Außerdem verlangt die höhere Flughöhe größere Triebwerke.

Positiv ist hingegen, dass Blended-Wing-Bodies in einer Höhe unterwegs sind, in der es deutlich weniger Turbulenzen gibt. Grundsätzlich komme man bei Nurflüglern aber aufgrund des fehlenden Höhenleitwerks schnell an die Grenzen der Stabilität und Steuerbarkeit, so Berens. Tendenziell seien die Flugeigenschaften etwas instabiler, was man aber durch moderne Avionik in den Griff bekommt.

