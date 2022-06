WWDC 2022: Das erwartet uns bei der Apple-Keynote am 6. Juni

Die Keynote des WWDC22 stellt heuer wohl auf die neuesten Software-Entwicklungen des Konzerns in den Fokus. Doch darf man sich auch “ one more thing ” erwarten?

Ein komplettes Redesign stehe laut durchgesickerten Informationen zwar nicht an, dennoch werden einige neue Funktionen erwartet. So soll das Update auf iOS 16 etwa ein komplett überarbeitetes Benachrichtigungssystem auf die iPhones bringen.

Auch für iPad und iPad Mini gibt es Neuerungen. Durch einen neuen Multitasking-Modus soll die Größe von App-Fenstern auf dem Homescreen verändert werden können.

Weitere Höhepunkte des Events stellen wohl die Präsentationen von watchOS 9, macOS 13 und tvOS 16 dar. Details zu den neuen Betriebssystemen der Apple Watch, Macs und Apple TV sind jedoch spärlich. Es wird allerdings gemutmaßt, dass die neue Systemversion für den Mac auf den Namen “Mammoth” hören wird.

Updates für Macs und Apple Watch

Der Name lehnt sich dabei nicht an die ausgestorbenen Säugetiere an, sondern bezieht sich auf die Skigebiete Mammoth Lakes und Mammoth Mountain im Osten Kaliforniens. Zudem sollen die Systemeinstellungen überarbeitet und an jenen von iOS angepasst werden.