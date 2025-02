China macht aus alten Windrädern Asphalt für Straßen

Windräder haben üblicherweise eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Viele Bauteile können anschließend als Altmetall recycelt werden. Für die Rotorblätter gab es bisher keine sinnvolle Verwendung. Denn sie bestehen aus Verbundmaterialien wie Glas- oder Kohlefaser und Epoxidharz. Diese sind zwar besonders leicht, widerstandsfähig und korrosionsbeständig, dadurch allerdings auch besonders schwierig und teuer zu verwerten - was vor allem an der energieaufwändigen Trennung der verbundenen Materialen liegt.

Auf der Suche nach Verwendungsmöglichkeiten für ausgemusterte Rotorblätter hat sich ein Forschungsteam des Instituts für Chemische Physik in Lanzhou (China) deren Eigenschaften zu Nutze gemacht: Die Forscherinnen und Forscher verarbeiten sie zu Straßenbelag.

Autobahnabschnitt in Nordwest-China asphaltiert

Die ausgemusterten Rotorblätter werden zuerst zerkleinert und dann chemisch behandelt. Das entstandene Material kann Asphalt- und Zementmischungen beigegeben werden.

➤ Mehr lesen: In China fährt jetzt die erste U-Bahn aus Kohlefaser

In Zusammenarbeit mit einer örtlichen Baufirma wurden diese neuen Mischungen auf einem Abschnitt der Qingfu-Autobahn in Lanzhou aufgetragen. Die Stadt im Nordwesten Chinas hat mehr als 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und liegt an der historischen Seidenstraße.

Nach 5 Monaten der Nutzung zeigte der Straßenbelag keine Risse oder Beschädigungen, was für diese Art des Recylings spreche, so der Leiter der Baufirma Wang Zhaoli laut eines Medienberichts.

Rotorblätter als wertvolle „urbane Bodenschätze“

In China nähern sich derzeit viele Windräder ihrem Lebensende. Forschungsgruppenleiter Tang Zhicheng gibt an, dass seine Recycling-Methode die vielen bald ausgemusterten Rotorblätter in wertvolle „urbane Bodenschätze“ verwandeln könnte.

Sein Team arbeitet nun daran, den Recyclingansatz skalierbar zu machen. Das soll Chinas nachhaltige Entwicklung vorantreiben.