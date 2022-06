Kurz vor Apple-Keynote: Neue Details zum MacBook Air

Wenige Stunden vor der Keynote der Worldwide Developer Conference (WWDC 2022) von Apple tauchen weitere Details rund um das Design des neuen MacBook Air auf.

Branchenkenner*innen gehen schon seit längerem davon aus, dass der Konzern die neuen Notebooks am Montag präsentieren will. Dass das sie in mehreren bunten Farbausführungen kommen sollten, galt ebenso als sicher. Das MacBook sollte unter anderem in Gelb, Grün oder Orange erhältlich sein.