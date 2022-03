Apple MacBook soll 15-Zoll-Display bekommen

Bei Apple MacBooks bahnen sich größere Veränderungen an. Im kommenden Jahr soll ein größeres Gerät kommen.

Der für gewöhnlich als treffsicher geltende Analyst Ming-Chi Kuo will aber erfahren haben, dass das 15-Zoll-Gerät nicht unter dem Namen Air verkauft werden soll.

Auch in anderen Branchengerüchten ist von mindestens 2 neuen MacBook-Air-Modellen im Jahr 2023 die Rede.

Apple arbeitet offenbar an einem neuen MacBook mit einem 15-Zoll-Display , berichtet 9to5 Mac .

Einigkeit herrscht in der Gerüchteküche aber weitgehend darüber, dass noch heuer ein MacBook Air im neuen Design und mit ebenfalls neuem M2-Chip auf den Markt kommen soll. Es soll in nur einer Display-Größe, vermutlich 13 Zoll, aber möglicherweise in mehreren Farben angeboten werden, heißt es.