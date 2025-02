Frolic: E-Bike wird in 45 Sekunden zum Lastenrad umgebaut

Danach kann man die Gabel mit dem Vorderrad herausziehen und stattdessen das Steuerrohr des Lastenelements hineinstecken. Zuletzt zieht man die Mutter wieder fest und schließt den Bremsschlauch wieder an. Werkzeug ist nicht nötig .

Laut Entwickler dauert es nur 45 Sekunden , das 26-Zoll-Vorderrad durch das Lasten-Element mit kleinerem 20-Zoll-Vorderrad zu ersetzen. Dafür muss man eine Mutter am Lenker lösen und die Bremskupplung abziehen.

Für „Frolic“ , wie das 2-in-1-Rad heißen soll, läuft derzeit eine Kickstarter-Kampagne . Bis Mitte März müssen 20.000 Euro zusammenkommen, damit es in Serie geht. Interessierte können um 3.550 Euro gleich ein ganzes E-Bike vorbestellen, regulär soll es dann 5.950 Euro kosten. Alternativ ist es möglich, sich auf Kickstarter um ein paar hundert Euro Zugang zur einem Exemplar der ersten Serien zu sichern.

Lastenräder sind praktisch, aber auch schwer und unhandlich im Vergleich zu gewöhnlichen Fahrrädern. Das französische Start-up Gambade will nun ein E-Bike bauen, das man einfach zum E-Lastenrad umbauen kann.

Reichweite von 80 bis 120 Kilometern

Das Rad soll in zwei verschiedenen Rahmengrößen sowie in grün oder schwarz verfügbar sein. Das Lastenelement fasst 150 Liter und kann mit bis zu 65 Kilogramm beladen werden. Wer seine Kinder herumführen will, kann optional 2 Sitze inklusive Sicherheitsgurten einbauen.

Der Motor des französischen Herstellers Virvolt schiebt das Rad mit 250 Watt an. Der zugehörige Akku soll in der E-Bike-Variante für 120 Kilometer reichen, beim E-Lastenrad bis zu 80 Kilometer. Das E-Bike bringt 21 Kilogramm auf die Waage, als E-Lastenrad ist es mit 40 Kilogramm fast doppelt so schwer.

Komponenten von Shimano und Schwalbe

Neben dem e-Bike ist auch eine günstigere Variante ohne elektrischen Motor geplant. Das reguläre Rad soll eine 11-Gang-Schaltung von Shimano bekommen, das E-Bike eine 9-Gang-Schaltung.

Verbaut werden außerdem Scheibenbremsen von Shimano, ein Sattel von Ergotec und Reifen von Schwalbe.

Entwicklung und Fertigung in Frankreich

Die Idee für das 2-in-1-Rad stammt aus dem Alltag des Gambade-Gründers Timothée Gamonet. Der Ingenieur war genervt davon, in der Stadt zwei verschiedene Räder zu brauchen, weshalb er das wandelbare E-Bike entwarf.

„Das Ziel meiner Marke ist es, mehr Menschen zum Radfahren zu bringen und ihnen Werkzeuge zu bieten, das Rad zu ihrem Hauptverkehrsmittel zu machen“, betont Gamonet in einem Interview.