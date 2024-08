Eleglide C1 ST im Test: Mit Mittelmotor auf lange Touren

Am Hinterrad sitzt eine Shimano 7-Gang-Schaltung , darüber ein Gepäckträger. Die Reifen sind 27,5 Zoll groß und 5,7 Zentimeter breit. Die vordere Radgabel verfügt über eine sperrbare, hydraulische Federung mit 100 Millimeter Spielraum. Scheibenbremsen gibt es vorne und hinten. Der Motor wird mittels eines Bedienteils mit 1,8 Zoll Display links am Lenker gesteuert.

Im Namen des Eleglide C1 ST steckt bereits drin, dass es sich um ein Step-Thru-Fahrrad , also eines mit Durchstieg, handelt. Es ist 1,85 Meter lang, besitzt einen 68 Zentimeter breiten Lenker und ist 25,5 Kilogramm schwer. Das etwas dickere untere Rahmenrohr beherbergt eine Batterie mit 522 Wattstunden Kapazität, die nach unten entnommen werden kann. Der Mittelmotor von Ananda bietet maximal 432 Watt Leistung und ein Drehmoment von 70 Newtonmeter.

Der chinesische Hersteller Eleglide hat eine wachsende Bandbreite relativ günstiger E-Bikes im Angebot. Bisherige Modelle setzten auf einen Elektromotor an der Hinterradnabe. Mit den Trekkingrädern C1 und C1 ST hat Eleglide nun erstmals E-Bikes mit Mittelmotor herausgebracht. Die futurezone hat ein Exemplar des C1 ST zum Testen bekommen.

Eleglide C1 ST: Ein elegantes Trekkingrad mit elektrischem Mittelmotor in mattschwarzem Look

Mittelmotor vermittelt natürlicheres Fahrgefühl

Geliefert wird das Eleglide C1 ST in einem großen Karton. Der Zusammenbau ist relativ einfach und in maximal einer Stunde erledigt. Das notwendige Werkzeug wird mitgeliefert, die Montageanleitung ist großteils gut verständlich. Die zusammengefügten Teile ergeben ein Fahrrad, das mit mattschwarzer und orangener Optik recht elegant aussieht.

Beim Fahren kann man zwischen 5 Unterstützungsstufen wählen, die mit fixen Geschwindigkeiten verbunden sind. Im Gegensatz zum Eleglide M1 Plus, das ich bereits testen durfte, werden diese Geschwindigkeiten aber nicht schon bei leichtem Pedaltritt vom Motor fix angesteuert. Der Mittelmotor C1 ST reagiert sanfter auf die Beinkraft und vermittelt dadurch ein natürlicheres Radfahrgefühl. Ein Drehmomentsensor macht es möglich.

Kraft genug für die meisten Anstiege

Beim Schalten gab es beim Testfahrrad Probleme. In einer Fahrradwerkstatt könnte der Schaltmechanismus wahrscheinlich schnell besser eingestellt werden. Besonders viel schalten muss man im Grunde aber ohnehin nicht.

Die Kraft des Motors ist für die meisten Szenarien völlig ausreichend. Bei Unterstützungsstufe 5 düst man mühelos durch die Stadt. Anstiege werden bis zu einem gewissen Grad problemlos überwunden. Nur auf besonders steilen Anstiegen, etwa der Eichelhofstraße hinauf auf den Wiener Nussberg, kommt man ohne kräftige Tritte nicht mehr weiter.

Reichweite um die 100 Kilometer

"Frei von Reichweitenangst" soll man laut Eleglide mit dem C1 ST sein. Die maximale Reichweite soll 150 Kilometer betragen. Erreicht wurde dieser Wert freilich bei optimalen Bedingungen, 15 km/h und 75 Kilogramm Last. Wie weit man in der Praxis kommt, lässt sich alleine aufgrund der Angaben am Display kaum feststellen. Je nach Unterstützungsstufe und Belastung verändert sich die Angabe zur verbleibenden Akkukapazität ständig.

Die Reichweite liegt realistischerweise um die 100 Kilometer. Mit voll geladener Batterie habe ich eine knapp 40 Kilometer lange Fahrradtour mit 524 Höhenmeter unternommen. Am Ende lag der Ladestand bei 60 Prozent.